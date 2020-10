FC Nantes : après Mendy, un deuxième Canari proche d'être blacklisté ?

C'est une nouvelle preuve que le FC Nantes durcit le ton avec ses jeunes en fin de contrat. S'il n'a pas été exclu du groupe professionnel comme Batista Mendy, Thomas Basila – libre en juin prochain – voit l'étau se resserrer chez les Canaris. Avec les absences Andrei Girotto (Covid-19) et Nicolas Pallois (suspendu) face au PSG, Christian Gourcuff a annoncé hier en conférence de presse vouloir tenter une charnière expérimentale Castelletto – Abeid.

Abeid plutôt que Basila, pas seulement un choix sportif ?

Estimant avoir « d'autres possibilités » que Basila, mais ne confirmant pas une mise à l'écart du fait de sa situation contractuelle, le coach breton a clairement ouvert la voie du bricolage : « On n’a pas trop le temps de réfléchir. Mehdi peut reculer d’un cran. Il a la rigueur, le souci du placement et il est généreux sur le plan défensif. Quand on voit comment Andrei a pu s’acclimater rapidement à ce poste de défenseur central… Mehdi a l’intelligence pour s’adapter ».

Pas encore blacklisté (sans doute parce que contrairement à Mendy les discussions ne sont pas rompues), Thomas Basila prend néanmoins un vilain coup de pression de la part du club.