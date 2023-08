FC Nantes : Aristouy broie du noir après Lille, une recrue à 6 M€ arrive à Nantes !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes n’avance pas et inquiète même ses fidèles supporters. Après deux matches, les Canaris n’ont toujours pas ouvert le compteur alors que l’AS Monaco puis l’OM seront au programme lors des deux prochaines journées de Ligue 1. Le constat d’échec est clair pour Pierre Aristouy, qui faisait du Laurent Blanc après la défaite dominicale à Lille (0-2).

« Il y a toujours un gardien ou une décision qui tourne dans le mauvais sens, a-t-il déploré en conférence de presse. J’aimerais que les joueurs soient récompensés de leurs efforts et de leur volonté de bien faire. J’ai trouvé notre bloc défensif plus agressif, plus compact. Malheureusement, comme depuis plusieurs matches, on n’a pas été décisifs. Il manque un petit truc qui est un gros truc : qu’ils soient convaincus de ce que l’on fait. Mais peut-être que je ne suis pas non plus assez convaincant. »

Adson en route pour sa visite médicale

La bonne nouvelle viendra peut-être du mercato. Hier soir, les Corinthians ont confirmé sur leur site officiel qu'Adson allait s'envoler pour la France dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale au FC Nantes. Ce lundi, L’Équipe confirme même un accord de principe entre les deux formations. Le club de Sao Paulo va toucher une indemnité de 6 M€. Capable de jouer meneur de jeu mais aussi sur l'aile droite, Adson (22 ans) doit s'engager pour quatre saisons.

Les Corinthians annoncent / confirment sur leur site qu'Adson va s'envoler pour la France dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale au #FCNantes 🔜⏳ pic.twitter.com/8j115MzMKg — fan_fcnantes_foot_ (@FcnantesFoot) August 20, 2023

