FC Nantes : Aristouy fait deux grandes annonces sur le Mercato et son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Fragilisé, Pierre Aristouy maintient le cap au FC Nantes. Fort de son bon point pris contre l’AS Monaco vendredi dernier à la Beaujoire (1-1), le coach des Canaris entend surfer sur cette bonne note demain devant l’OM... histoire se sauver sa tête ! « Mon dernier match sur le banc, face à l’OM ? Si je le gagne, non. Et je n’envisage rien d’autre que de le gagner », a-t-il affirmé haut et fort hier en conférence de presse.

Plus un seul atatquant à Nantes ?

Lancé sur la fin du mercato estival, qui pourrait encore connaître quelques chamboulements, l’entraîneur du FC Nantes a balayé toute arrivée dans le secteur offensif malgré son souhait initial de recruter un joueur capable de dévorer la profondeur. « Il y a aussi la nécessité de gérer un vestiaire, un effectif, une concurrence, a-t-il déclaré. Et ça nous fait beaucoup de joueurs offensifs en termes de quantité. » Avec Mostafa Mohamed, Marquinhos, Matthis Abline, Adson, Ignatius Ganago, Moses Simon, Florent Mollet et Stredair Appuah, cela fait huit éléments pour trois à quatre places sur le terrain.

🚨 Pierre Aristouy #FCNantes



Pensez-vous que cela pourrait être votre dernier match sur le banc, face à l’OM ?



« Si je le gagne, non. Et je n’envisage rien d’autre que de le gagner ! »#FCNOM pic.twitter.com/0rzWrigYyr — Simon Reungoat (@SimonReungoat) August 30, 2023

Podcast Men's Up Life