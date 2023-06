FC Nantes : Aristouy réserve sa réponse à Kita mais a déjà des pistes au Mercato !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Arrivé en pompier de service le 9 mai pour remplacer Antoine Kombouaré, Pierre Aristouy pourrait bien prolonger sa mission la saison prochaine. « Je vais déjà rencontrer mes dirigeants, a-t-il affirmé dans L’Équipe. Je viens de passer quatre semaines épuisantes mais aussi très grisantes et valorisantes. J’ai ressenti la confiance de Franck et du président, et ça, c’est très important. Après, il y a cette problématique des diplômes (il ne possède pas le BEPF). Pour durer à un tel poste, il faut avoir du monde autour de soi, la capacité de déléguer. Tout ça, il faut qu’on en parle. Je l’ai déjà dit, je ne serai jamais un problème pour le FCN. J’ai adoré les six ans passés à la formation ici, j’ai adoré les quatre semaines épuisantes que je viens de vivre avec les pros et, maintenant, il faut discuter de tout ça. Je ne suis pas non plus un béni-oui-oui. »

Des renforts sur les ailes en priorité

Avant de parler de son avenir, Aristouy semble avoir déjà en tête quelques pistes en vue du mercato estival. « Avant de parler de projet de jeu, j’ai déjà mon avis sur la question de la composition d’un effectif », a-t-il poursuivi. Selon France Bleu Loire Océan, celui-ci devrait subir plusieurs changements en cas de continuité d’Aristouy sur le banc du FC Nantes. En fin de contrat, Charles Traoré, Joao Victor, Evann Guessand et Sébastien Corchia ne porteront plus le maillot jaune et vert. Tout comme Mostafa Mohamed et sans doute Ludovic Blas et Alban Lafont. En quête de renforts, le FCN a coché plusieurs postes à muscler comme sur les ailes, au milieu de terrain, en défense et notamment sur les côtés.

Pour résumer Si Pierre Aristouy doit encore discuter de son avenir sur le banc du FC Nantes, la tendance est assez clairement à la continuité pour l’ancien attaquant. L’intéressé a même plusieurs idées en vue du prochain mercato estival.

