FC Nantes, ASSE - Mercato : Centonze relancé par les Verts en janvier ?

L’heure du grand pardon a sonné au FC Nantes. Quelques semaines après avoir eu un comportement inapproprié avec Pierre Aristouy et d’autres salariés, Fabien Centonze a fait son mea culpa en fin de semaine dernière. Malgré ses mots forts, le latéral droit pourrait plier bagage au mercato.

« Moi, j'imagine qu'il va être vite exfiltré. Peut-être en janvier ou en juin prochain, a glissé le journaliste d’Hit West Simon Reungoat récemment. Il a une valeur marchande. Le joueur a besoin de pas trop se déprécier, il a besoin de jouer avec le groupe pro. De là à ce qu'il joue en Ligue 1 avec Pierre Aristouy et qu'il est cette deuxième chance, je pense que ce n'est pas possible. D'abord parce que d'un point de vue autorité au sein de son vestiaire, c'est compliqué pour un entraîneur de remettre un joueur comme ça. À fortiori quand il n'est pas indispensable. »

Centonze imaginé en prêt à l'ASSE ?

Et pourquoi pas en Ligue 2 ? Si aucun rapprochement concret n’a eu lieu en ce sens, Peuple Vert a inclus Centonze dans une liste des droitiers qui pourraient intéresser l’ASSE cet hiver afin de livrer plus de concurrence à Dennis Appiah. Le latéral des Canaris y figure en bonne place, avec Dembo Sylla (FC Lorient), Junior Sambia (Salernitana) et Kévin Malcuit (libre). « Néanmoins, il est difficile d'envisager mieux qu'un prêt pour le joueur formé à Evian-Thonon-Gaillard », conclut PV au sujet du joueur du FC Nantes.

