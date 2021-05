FC Nantes, ASSE - Mercato : Dia (Stade de Reims) relance totalement le dossier Kolo Muani !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Randal Kolo Muani (22 ans) attise les convoitises. Pisté par plusieurs clubs français dont l’ASSE au mercato, l’attaquant du FC Nantes finit la saison en boulet de canon et devrait faire ses valises cet été.

L’étranger lui fait également les yeux doux, notamment Francfort qui le suit depuis plusieurs mois maintenant. Kolo Muani n’est toutefois pas la seule piste activée par le club allemand en vue du mercato : Boulaye Dia fait aussi partie des plans.

« L’Eintracht Francfort veut Boulaye Dia, affirme le journaliste de Vatan Ekrem Konur. Le club a déjà commencé à discuter avec le manager du Stade de Reims et le joueur, qui a marqué 16 buts et délivré une passe décisive en 38 matches cette saison. » Si cet intérêt soudain semble éloigner Kolo Muani de l’Allemagne, une question pour les supporters du FC Nantes et de l’ASSE reste en suspens : Francfort a-t-il l’envie et les moyens de s’offrir Dia plus Kolo Muani cet été ?

