FC Nantes, ASSE – Mercato : le dossier Kolo Muani perturbé à cause du Real Madrid ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Comme révélé par divers médias dont RMC Sport, l'Eintracht Francfort (5e de Bundesliga) est bel et bien le club en pôle pour attirer le prometteur attaquant du FC Nantes Randal Kolo Muani (22 ans). Reste que si la formation allemande fait le forcing pour accueillir l'international Espoirs, tout n'est pas encore formalisé et plusieurs grains de sable donnent de l'espoir aux autres clubs intéressés en L1 (ASSE?) et ailleurs.

Ce mardi matin, Presse Océan a fait le point sur le dossier. Expliquant que si l'Eintracht fait le forcing depuis des mois pour l'accueillir et aurait même formulé une offre de contrat de cinq ans, il y avait une grosse incertitude concernant le projet sportif et le coach à sa tête.

Raul va devoir trancher entre le Real Madrid … Et l'Eintracht Francfort

Raul Gonzalez, futur coach de la classe bambins de l'Eintracht Francfort ? Credit Photo - Icon Sport

Après avoir recruté Fabio Blanco (FC Valence, 17 ans), courtisé par l'OM, et proche de récupérer Christopher Wooh (AS Nancy, 19 ans), l'Eintracht planche sur un projet jeunes dont Randal Kolo Muani serait l'un des fers de lance. Un projet formateur avec un coach lui-même attiré par la jeunesse : Raul Gonzalez Blanco. Reste que l'attaquant légendaire du Real, aujourd'hui coach de la Castilla des Merengue, est aussi presenti pour prendre la suite de Zinédine Zidane du côté de l'équipe fanion de Madrid. Si Raul reste en Espagne, le projet sera forcément différent. On voit mal Randal Kolo Muani s'engager en Allemagne sans un minimum de visibilité.

Auteur de 8 buts et 7 passes décisives, « RKM » n'a quasiment aucune chance de poursuivre l'aventure au FC Nantes au delà de la présente saison. Le jeune attaquant ne prolongera pas son contrat qui arrive à échéance en 2022. L'été 2021 est donc la dernière fenêtre de tir pour les Canaris afin de récupérer un chèque conséquent.

Raul va devoir trancher entre le Real Madrid … Et l'Eintracht Francfort

Raul Gonzalez, futur coach de l'Eintracht Francfort ? Credit Photo - Icon Sport

Dans les plans de Francfort, Randal Kolo Muani est vu comme l'un des fers de lance d'un projet formateur avec un coach lui-même attiré par la jeunesse : Raul Gonzalez Blanco. Reste que l'attaquant légendaire du Real, aujourd'hui coach de la Castilla des Merengue, est aussi presenti pour prendre la suite de Zinédine Zidane du côté de l'équipe fanion de Madrid. Si Raul reste en Espagne, le projet sera forcément différent. On voit mal Randal Kolo Muani s'engager en Allemagne sans un minimum de visibilité.

Auteur de 8 buts et 7 passes décisives, « RKM » n'a quasiment aucune chance de poursuivre l'aventure au FC Nantes au delà de la présente saison. Le jeune attaquant ne prolongera pas son contrat qui arrive à échéance en 2022. L'été 2021 est donc la dernière fenêtre de tir pour les Canaris afin de récupérer un chèque conséquent.