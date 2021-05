FC Nantes, ASSE - Mercato : les Girondins lancent la piste Kolo Muani dans le dos de Gasset !

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Les doutes au sujet de l’avenir sportif des Girondins de Bordeaux seront levés dimanche sur les coups de 23h. On saura alors si le club aquitain a assuré son maintien en Ligue 1 avant de se projeter sur la suite administrative et l’arrivée d’un repreneur à même de rassurer la DNCG.

En attendant, Alain Roche tente de travailler comme il peut en vue du mercato. « Ce qu’il espère, c’est que le prochain repreneur n’arrivera pas avec toute son équipe technique et, ainsi, montrer qu’il a bossé », souligne une source proche du club dans L’Équipe. Pour l’heure, il est probable qu’il doive patienter pour pouvoir mettre en œuvre (ou non) ce qu’il a préparé. Cela concerne aussi l’équipe première et les renforts ciblés pour cet été.

Roche apprécie le profil de Kolo Muani

Bordeaux avait notamment des vues sur l’attaquant Randal Kolo Muani, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat au FC Nantes. L’attaquant des Canaris plaît également à l’ASSE et à Francfort, lancé aussi sur Boulaye Dia (Stade de Reims). Pour les postes de latéraux, Carlens Arcus (Auxerre, L2) et Jordy Gaspar (Grenoble, L2) à droite, et Vital N’Simba (Clermont, L2) à gauche ne laissaient pas Roche indifférent.