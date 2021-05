FC Nantes, LOSC, OM, OL - Mercato : Kolo Muani sur les tablettes d'un cador de Ligue 1

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Ce sera l'une des attractions du prochain marché des transferts dans le camp du FC Nantes ! Grâce à ses performances remarquées depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani suscite de nombreuses convoitises. L'attaquant tricolore, auteur de 8 buts et 4 passes décisives en Ligue 1, aurait en effet tapé dans l'œil de plusieurs clubs étrangers à l'instar de l'Eintracht Francfort.

Mais la formation allemande ne serait pas le seul club à suivre attentivement les prestations du joueur de 22 ans. Selon les informations du 10 Sport, un club de Ligue 1 s'intéresserait de très prés à son profil. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agirait de l'Olympique Lyonnais, déterminé à renforcer son secteur offensif suite au probable départ de Memphis Depay. Ce n'est pas tout, le joueur des Canaris aurait également des touches en Angleterre, du côté de la Premier League, où Crystal Palace et Southampton lui feraient également les yeux doux. Un dossier qui risque d'agiter le prochain mercato, à n'en pas douter.

