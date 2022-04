FC Nantes : c'est officiel pour Limbombe

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Anthony Limbombe et le FC Nantes, c'est terminé. Le club vient d'annoncer «la résiliation, d’un commun accord, du contrat d’Anthony Limbombe (27 ans), à compter de ce lundi 4 avril 2022. » Et il « souhaite une bonne continuation à Anthony pour la suite de sa carrière». Acheté 8 M€ à Bruges en 2018, le joueur n'avait plus évolué avec les Canaris depuis le 7 mars 2020. «Il n’aura jamais réussi à s’imposer chez les Jaune et Vert», commente le FC Nantes...

🚨 Le @FCNantes annonce la résiliation, d’un commun accord, du contrat d’𝘼𝙣𝙩𝙝𝙤𝙣𝙮 𝙇𝙞𝙢𝙗𝙤𝙢𝙗𝙚, à compter de ce lundi 4 avril 2022.



Le Club souhaite une bonne continuation à Anthony pour la suite de sa carrière. — FC Nantes (@FCNantes) April 4, 2022

Laurent HESS

Rédacteur