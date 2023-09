FC Nantes : déclassé, Pallois a refusé deux clubs de L2 lors du dernier Mercato !

Sous contrat jusqu’en juin 2024 au FC Nantes, Nicolas Pallois (36 ans) vit sa dernière saison chez les Canaris. S’il est entré en jeu à Clermont le week-end dernier, l’ancien Bordelais n’est toutefois pas certain d’avoir beaucoup de temps de jeu cette saison.

En effet, dans le podcast « Sans contrôle » sur le site de Ouest-France, plusieurs journalistes nantais ont confirmé que Pallois était sans doute passé numéro 4 dans la hiérarchie de Pierre Aristouy, désormais devancé par le tandem Castelletto – Cömert et par le jeune Bastien Meupiyou, qui était suspendu le week-end dernier.

S’il est toujours devant Nathan Zézé dans l’esprit de son coach, Nicolas Pallois peut regretter son choix de l’été. David Phelippeau a notamment confirmé que si Caen et Bastia avaient tenté de l’attirer cet été, c’est le natif d’Elbeuf qui avait choisi de rester. « Il a un salaire de Ligue 1 et les salaires de Ligue 2 ne sont pas les mêmes … », a justifié le spécialiste Mercato de Ouest-France. Une saison en pente douce avant la quille pour le chouchou des supporters ?

