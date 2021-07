FC Nantes : dépôt de bilan, mercato, finances... le Collectif Nantais annonce une catastrophe à venir

Zapping But! Football Club FC Nantes : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Canaris

Le Collectif nantais fait rêver les supporters du FC Nantes. Ce groupe d’industriels du giron local a l’ambition de pousser le très décrié Waldemar Kita vers la sortie mais il doit déjà atteindre ses propres objectifs pour gagner en crédibilité auprès du président des Canaris. Pour l’heure, ce n’est pas encore le cas mais ce le sera dès lors que la barre symbolique des 20 millions d’euros sera franchie.

En attendant cette performance, Philippe Plantive ne cache plus une certaine crainte au sujet du mercato et des finances actuelles du club. « On peut penser que les bijoux de famille sont promis à la vente, de même que certains jeunes déjà vendus avant même d’avoir effectué une saison complète dans l’effectif professionnel, analyse-t-il dans So Foot. C’est un scénario infernal : il faut renflouer les caisses en vendant les cadres, sans pouvoir compenser ces départs. »

Ce scénario fait craindre à Plantive une ruine sportive mais aussi économique dont les conséquences pourraient mener tout droit à un dépôt de bilan. « Ce qui me fait peur, c’est le scénario d’un dépôt de bilan, poursuit-il avec angoisse. Quand vous avez un mono propriétaire qui est obligé de casser sa tirelire pour passer le cut de la DNCG, qui est en disgrâce vis-à-vis de tous les groupes de supporters et qui tient difficilement ses sponsors, c’est un scénario crédible. Ma stratégie dans ce cas de figure ? Continuer de fédérer les énergies du territoire pour pouvoir présenter une alternative très structurée au tribunal de Nantes. On veut pouvoir être actifs quel que soit le scénario. »

