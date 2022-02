FC Nantes : dernière ligne droite dans l’affaire Sala, Kita bientôt fixé ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Un peu plus de trois ans après le décès accidentel d’Emiliano Sala, l’enquête finale sur les causes et circonstances de la disparition du joueur doit débuter ce matin, à 11h, devant le tribunal du Coroner de Bournemouth. Cette enquête finale, qui n’est pas un procès, est programmée jusqu’au 17 mars.

Les débats se dérouleront en présence de témoins. Une déclaration écrite de la mère d’Emiliano Sala, Mercedes Taffarel, pourrait être lue en ouverture des débats ce matin. La coroner souhaite également entendre l’intermédiaire écossais Willie McKay, acteur central – mais sans licence – du transfert à 17 M€ de Sala, tout comme son fils agent, Mark, qui disposait du mandat-vente du FCN pour l’attaquant argentin.

Le FC Nantes en piste début mars

Selon L’Équipe, les avocats de la famille du joueur seront également présents au tribunal. Quant à Cardiff City et au FC Nantes, ils seront tenus informés des débats par l’intermédiaire de conseils mandatés par chacun des deux clubs. Nantes et Cardiff ont par ailleurs rendez-vous les 3 et 4 mars devant le TAS pour régler leur litige au sujet du paiement du transfert de Sala.

Le club gallois n'a toujours pas honoré son premier versement, évoquant des anomalies dans le contrat de transfert de Sala. Mis en échec par la FIFA, Cardiff avait donc interjeté appel devant le TAS, où il plaidera à nouveau l'invalidité de ce contrat de transfert.

La une du journal L'Équipe du mardi 15 février.



Lire l'édition > https://t.co/3PMtuhOOcW pic.twitter.com/bL0enC0iYy — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 15, 2022