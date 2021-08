FC Nantes : deux tauliers offensifs de Kombouaré perturbés par le Mercato ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Nommé capitaine du FC Nantes, Alban Lafont (22 ans) a démenti « avoir la tête ailleurs » que chez les Canaris. « A priori, je devrais rester cette année. Normalement, je devrais faire la saison au FC Nantes », a-t-il martelé hier sur RMC.

La méforme de Blas et l'absence de Coulibaly interpellent

Cité par Ouest-France parmi les flops de la pré-saison, le gardien de but de l'équipe de France Espoirs n'est pas le seul élément du FC Nantes qui n'est pas dans son assiette avant de démarrer la saison vendredi à Monaco. C'est aussi le cas pour Ludovic Blas. « Comme Alban Lafont, l’ex-guingampais ne s’est pas montré très impliqué dans la préparation des Jaune et Vert », note le quotidien régional qui rappelle l'intérêt du RB Leipzig le concernant.

Un autre cas sensible interroge sur les bords de l'Erdre, celui de Kalifa Coulibaly. A un an de la fin de son contrat, la situation du Malien interroge. « Alors qu’il n’a pas disputé le moindre match amical, et participé uniquement à deux entraînements avec le groupe à la Jonelière, le club a annoncé que le joueur d’1,97m avait été malade, sans s’étaler sur le sujet », a rappelé « OF ».