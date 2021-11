FC Nantes : de nouveaux éléments pour la vente, le Collectif Nantais et le Mercato !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Waldemar Kita n’en démord pas : il veut imposer, en dépit de la contestation des supporters, le déménagement du centre d’entraînement du FC Nantes à Vair-sur-Loire. Ce lieu fait débat puisque la ville est située du côté d'Ancenis, à 30 kilomètres de la Cité des Ducs.

En parallèle de ce projet ont fleuri de nouvelles révélations sur le Collectif Nantais, plus que jamais en course pour racheter le FC Nantes. « J'ai eu des nouvelles du projet de rachat de Mickael Landreau pas plus tard que ce matin et ça avance très bien. On a le sentiment qu'on va peut-être vers une fin de l'ère Kita au FCNantes. Kita est vendeur, ça c'est une certitude », a glissé David Phelippeau en milieu de semaine.

« Kombouaré et Kita pourraient ne pas rester longtemps »

Le compte Twitter Le Prophète du Ballon Rond, très bien renseigné sur le FC Nantes, a ajouté qu’une offre serait déjà en préparation d’ici à la fin de l’année civile. Emmanuel Merceron a de son côté apporté quelques précisions sur le projet porté par Mickaël Landreau.

« Le Collectif Nantais accompagnera un repreneur potentiel, ils n’achètent pas le club. Attention à la nuance. C'est comme ça que fonctionne tous les fonds. Ils sont séduits par le projet d'un président délégué, et d'un directeur sportif », a-t-il rappelé en précisant que la nomination de Landreau au poste de directeur sportif était un point « défendu à d'éventuels investisseurs. »

Au sujet de départs possibles des jeunes du FC Nantes en 2022, l’insider a mis en garde : « Attention à ne pas se servir de ça comme prétexte. Kombouaré et Kita pourraient ne pas rester longtemps », a-t-il clarifié. Confirmant à demi-mots qu’un grand ménage serait opéré en cas de rachat du FC Nantes ces prochains mois.

