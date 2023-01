FC Nantes, Equipe de France - Mercato : Francfort a fixé le prix de Kolo Muani, plus value XXL en vue !

« Arrivé libre du FC Nantes cet été, Randal Kolo Muani, l'avant-centre international français de Francfort, suscite l'intérêt de Manchester United pour cet hiver mais surtout du Bayern Munich, la priorité du joueur, pour cet été » : voilà ce qu'a révélé L'Equipe lundi soir.

Kolo Muani, c'est 60-70 M€

Selon le média, Kolo Muani donne donc sa préférence au Bayern même si « l'intérêt d'un club de la dimension de Man U, à la recherche d'un buteur, ne le laisse pas indifférent ». L'ancien Canari est actuellement le meilleur passeur (8 passes) de Bundesliga. Le Bayern Munich, contre qui il avait marqué lors de la première journée de Bundesliga, n'aurait pas attendu la Coupe du monde pour s'intéresser à lui. Les Bavarois auraient « fait part de leur intérêt à l'entourage du joueur. Ce ne serait pas forcément pour ce mercato mais davantage pour celui de l'été prochain. De son côté, Francfort a fixé le prix du joueur. Selon Nicolo Schira, le club allemand demande 60-70 M€ pour céder son attaquant français. De zéro à 60-70 M€, voilà qui sent bon la plus value pour l'Eintracht !

