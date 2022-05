FC Nantes : Europe, Kita, Mercato... Kombouaré en dit plus sur sa décision de rester

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

L'Europe un facteur-clé de sa décision

« Ça va être chaud, dur, compliqué mais c’est un super défi à relever. Et il y a l’idée de diriger le FC Nantes en Ligue Europa. Même si j’étais prêt à tout plaquer, avec de la réflexion, avec mon épouse, ma famille et la discussion que j’ai eue avec le président, je suis prêt ».

Sa relation avec Waldemar Kita

« C’est comme dans une famille : parfois on s’engueule un peu, dès fois, on ne se parle pas. Mais le plus important, c’est de continuer de travailler et qu’on tire tous dans le même sens ».

Sur le Mercato à venir

« J’ai déjà défini une liste de joueurs. Après l’assurance, je vais juger sur pièces, mais j’ai confiance, c’est pour ça que j’ai décidé de rester (…) Le président m’a assuré qu’il allait investir, qu’il voulait avoir une belle équipe. Il y aura des départs, oui, mais il ne faut pas qu’on ait peur, surtout pas. Il faut faire venir de nouveaux joueurs qui apporteront de la fraîcheur, de l’envie, d’autres motivations. C’est enrichissant, et normalement, si on fait bien ce travail, on peut avoir de belles surprises ».

Sur le fonctionnement du club

« Il y a un organigramme ici, et moi je ne suis qu’entraîneur. Je ne suis pas là pour faire changer les choses. Ils ont une façon de travailler, je m’adapte (…) Je travaille avec le président, avec Franck Kita et avec Philippe Mao. Après, eux, ils travaillent avec qui ils veulent. C’est leur problème, leur fonctionnement. C’était comme ça avant que j’arrive, et ça sera pareil quand je partirai. Qui suis-je pour vouloir changer de fonctionnement ? La seule chose qui m’intéresse est d’avoir dans mon vestiaire les joueurs que je souhaite ».

Les mots forts de Kombouaré Si Antoine Kombouaré a annoncé hier en conférence de presse qu'il resterait jusqu'au terme de son contrat (2023) au FC Nantes, le Kanak en a dit un peu plus ensuite dans les colonnes de Ouest-France, évoquant notamment le Mercato à venir.

Alexandre Corboz

Rédacteur