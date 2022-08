FC Nantes, Girondins – Mercato : Brest ne lâche pas l'affaire pour Hwang

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Si les Girondins de Bordeaux attendent avec impatience le transfert de Hwang Ui-Jo pour dégager de la masse salariale, l'attaquant n'est pas pressé de répondre à ses courtisans. Alors que Bordeaux a validé les offres de Brest et de Nottingham Forest, Hwang souhaite de son côté rejoindre Wolverhampton... le club qui a formulé la moins bonne offre en Aquitaine.

Brest a augmenté son offre mais...

Alors que du côté du FC Nantes on a fait le choix de lâcher l'affaire faute d'avoir convaincu le buteur coréen, le Stade Brestois se montre de son côté plus pugnace. Le 10 Sport nous apprend en effet que le club armoricain – qui était déjà d'accord sur le principe avec Bordeaux – a encore augmenté son offre en la faisant passer à 5 M€. Pas sûr cependant que ce soit suffisant aux yeux de Hwang et de ses conseils.

Le site internet nous apprend en effet que même si Brest a augmenté les conditions salariales offertes à Hwang Ui-Jo, l'offre bretonne reste deux fois inférieure à celle formulée par les Wolves...