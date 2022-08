FC Nantes, Girondins – Mercato : Hwang à l'écart dans l'attente de son départ ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Rentré en jeu lors du premier match de la saison des Girondins de Bordeaux, Hwang Ui-Jo (29 ans) n'est pas apparu à Rodez (3-0) samedi dernier. A un an de la fin de son contrat et disposant de plusieurs offres pour quitter l'Aquitaine, le Coréen pourrait ne plus rejouer avec le club au scapulaire.

Hwang s'entraîneur seul au Haillan

Alors que Bordeaux a reçu six offres, dont celle du FC Nantes, Hwang continue de pencher en faveur de Wolverhampton, l'une des propositions les moins intéressantes financièrement pour les Girondins.

Au cœur de cette situation confuse, l'attaquant – qui n'est pas officiellement blessé – s'entraîne désormais à part au Haillan. C'est en tout cas ce qu'explique l'insider Diabaté 33 qui n'en dit pas plus sur la situation de Hwang.