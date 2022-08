FC Nantes, Girondins - Mercato : Hwang s'éloigne des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Ce n'est un secret pour personne, l'attaquant des Girondins de Bordeaux, Hwang Ui-Jo, est la priorité de l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, qui a déjà enregistré les arrivées d'Evann Guessand et Mostafa Mohamed en attaque cet été.

Hwang préfère la Premier League à la Ligue 1

Mais les négociations entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux pour le transfert du Sud-Coréen n'en finissent plus de traîner en longueur. Pour le journal L'Equipe, qui a fait ce jeudi un point sur le mercato estival des Canaris, la longueur des discussions ne laisserait rien présager de bon. D'autant que Wolverhampton, qui s'est vu refusé une première offre du club girondin pour Hwang Ui-Jo, devrait revenir à la charge et devrait avoir les faveurs du joueur de 29 ans, qui préférerait jouer en Premier League plutôt que de poursuivre sa carrière en Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur