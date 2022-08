FC Nantes, Girondins – Mercato : Karamoh proposé de longue date, la piste Niang relancée !

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Si L'Equipe a sorti jeudi soir le nom de Yann Karamoh (Parme, 24 ans) comme renfort possible pour l'attaque du FC Nantes, cette piste a étonné l'insider Emmanuel Merceron. Pour lui, les Canaris n'avaient pas donné suite à la venue de l'ancien Caennais et Intériste : « Karamoh a été proposé bien avant le supposé départ de Blas. Et il y a de ça quelques semaines, ce dossier avait été refermé pour diverses raisons. Surprenant s'ils le ré-ouvrent ».

Nantes n'aurait pas renoncé à Mbaye Niang

Par la suite, le Twittos bien renseigné sur les arcanes du FC Nantes a lâché une petite bombe : Hwang ui-Jo n'est pas le seul joueur offensif des Girondins de Bordeaux à être ciblé par les équipes de Waldemar Kita.

Selon lui, Mbaye Niang serait « toujours pisté ». « On reconnaît au FC Nantes une grande capacité à découvrir des talents », a-t-il même ironisé. En situation d'échec à Bordeaux après avoir manqué sa sortie à Rennes, l'attaquant de 27 ans est encore sous contrat pour un an aux Girondins où il est devenu indésirable. Selon L'Yonne Républicaine, l'AJ Auxerre est également sur les rangs pour l'ancien buteur de Caen, Montpellier et Rennes. Confirmant aussi l'information, Foot Mercato met le FC Sion (D1 suisse) dans la boucle.

D'après Ouest-France, Nantes a aussi pensé à Alberth Elis du côté du club au scapulaire. Une piste "restée sans suite" d'après le quotidien de l'Ouest.