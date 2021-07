FC Nantes, Girondins – Mercato : la menace DNCG levée, les deux clubs foncent sur une piste L2

Zapping But! Football Club FC Nantes : les joueurs en fin de contrat en 2021

En quête de renforts pour la saison prochaine, les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes prospectent en ligue 2 pour faire leurs affaires. Selon les informations du quotidien régional Le Bien Public, le milieu de terrain Didier Ndong, est dans le viseur des deux clubs maintenus dans l’élite, contrairement à Dijon. Le média révèle même que c’est le futur de Gérard Lopez qui serait le plus en avance sur ce dossier et qu’il faudra débourser aux alentours de 4,5 millions d’euros pour enrôler le gabonais. Pour rappel, les Bordelais sont sous le coup de sanctions, il sur faut désormais vendre pour pouvoir recruter, ce qui pourrait bénéficier aux Nantais.

🗣 Le milieu international gabonais 🇬🇦 Didier #Ndong sous contrat jusqu’en juin 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ avec @DFCO_Officiel serait dans le viseur des @girondins et @FCNantes...



🔜 Mais #Girondins possèderait une longueur d’avance sur les canaris dans ce dossier !#DFCO https://t.co/F91YLbJDI9 — Don Amar Fcgb ⭐️⭐️ (@DonFcgb) July 13, 2021