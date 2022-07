FC Nantes, Girondins - Mercato : la piste Hwang pas totalement écartée chez les Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Hier soir, après la victoire de son équipe sur Caen (2-0), l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a expliqué qu'il attendait l'arrivée au plus vite de deux voire trois attaquants. Le Kanak veut pouvoir compter sur ses recrues dès la 1ère journée de championnat, programmée dans trois semaines. Au moment de commenter ces propos, L'Equipe a expliqué que la Maison Jaune avait abandonné la piste du Sud-Coréen Hwang Ui-jo (Girondins) car elle est trop compliquée.

Mais l'insider Emmanuel Merceron, qui en parle depuis des semaines, assure que la situation n'est pas aussi claire avec l'attaquant du FCGB : "Le FC Nantes bosse sur des alternatives à Hwang depuis plusieurs semaines. Même si Antoine Kombouaré aimerait l'avoir, il sait que c'est un dossier compliqué et long. Et du temps, il estime ne pas en avoir pour construire son attaque, donc lui et Mao se concentrent sur d'autres dossiers. Si la situation bordelaise venait à évoluer plus vite que prévu, le FCN pourrait faire le forcing, mais comme déjà dit, il n'est pas prioritaire dans l'esprit du trio Mao-F.Kita-Kombouaré".