S'il est la priorité d'Antoine Kombouaré au FC Nantes, Hwang Ui-Jo (Girondins, 29 ans) se dirige vers une toute autre destination. De tous les clubs intéressés par le Coréen, ce sont les anglais de Wolverhampton qui ont la préférence du joueur mais le deal n'est pas encore fait et les espoirs continuent de demeurer pour les autres clubs intéressés.

En France, les Canaris ne sont pas seuls. Si Montpellier, qui avait fait une offre plus tôt dans le Mercato, semblent hors-jeu, le Stade Brestois aurait récemment relancé le dossier avec une proposition de 3 M€ hors bonus selon le Télégramme.

Bayat n'est pas le vrai souci du dossier Hwang

Du côté du FC Nantes, où on a d'abord évoqué un souci d'intermédiaires pour expliquer les chances infimes pour conclure le dossier, il semblerait que la raison soit autre qu'une simple entremise de l'agent Mogi Bayat, qui fait la pluie et le beau temps sur les bords de l'Erdre. « Le FC Nantes, qui a longtemps attendu le sort des Girondins, est aujourd’hui doublé par un club de Premier League, le championnat dont rêve le Coréen et doté de moyens bien supérieurs. C’est aujourd’hui la priorité du joueur, même si la présence de Mogi Bayat, un temps bloquante, n’est plus un obstacle », écrit Ouest-France qui rappelle que l'agent franco-iranien est aussi bien implanté chez les Wolves.

Il semblerait que le souci du FC Nantes soit ailleurs... Dans la faiblesse de l'offre formulée à Bordeaux. Restant bien renseigné sur l'actualité du club dont il a été le conseiller spécial du président, le consultant de L'Equipe Gilles Favard croit savoir que Gérard Lopez a ri au nez de Waldemar Kita en voyant l'offre « ridicule » formulée : 1,5 M€. Très loin des 5-6 M€ évoqués...