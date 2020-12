FC Nantes : Gourcuff tient une vengeance éclatante sur Kita en vue du Mercato

Le départ précipité de Christian Gourcuff a remué beaucoup de choses au FC Nantes. Si des dissensions semblent avoir été révélés au grand jour, les supporters ne veulent plus entendre parler de Waldemar Kita. Président des Canaris depuis 2007, l’homme d’affaires franco-polonais n’entend toutefois rester en poste et dicter sa loi comme il l’entend.

Il n’y a qu’à regarder le cas Gourcuff, qu’il est allé tirer de sa retraite pour le remercier un an et demi plus tard. Les mauvais résultats actuels des Canaris n’incitaient pas à sa continuité sur le banc de la Maison Jaune... où il semble avoir déjoué sur le plan tactique et du coaching ces derniers temps. Un joueur peut symboliser à lui tout seul les balbutiements néfastes du technicien breton : Imran Louza (21 ans). Depuis son retour, le milieu des Canaris navigue à vue et ne semble plus donner la plénitude de ses moyens tant il est trimbalé de droite à gauche. Face à l’OM (1-3), le constat a été criant aux yeux de tous.

« Cuff réussit le tour de force de lancer Louza et de détruire Louza »

« Cuff réussit le tour de force de lancer Louza et de détruire Louza », avait bien résumé l’insider Emmanuel Merceron. Le coup est d’autant dur que le milieu des Canaris était censé prendre le relais de Valentin Rongier avant de faire partie des opérations les plus juteuses du FC Nantes sur la marché des transferts. En seulement une poignée de semaines et toutes ses dernières prestations sans relief, Louza a sans doute perdu de sa valeur et fait fuir les courtisans (l’OL était intéressé cet été). S’il voulait se venger de Kita avant même de connaître sa sanction, on jurerait que Gourcuff ne s’y serait pas pris autrement...