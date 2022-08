FC Nantes – INFO BUT ! Mercato : l'avenir de Lafont loin d'être arrêté

Ce dimanche, L'Equipe revient sur le coup de pression qu'a mis Antoine Kombouaré à ses dirigeants concernant la fin du marché des transferts. L'entraîneur du FC Nantes ne veut plus de départ et attend des arrivées. Le quotidien sportif en profite pour écrire qu'Alban Lafont, même s'il bénéficiait d'un bon de sortie, devrait être canari cette saison car, s'il avait bien des contacts, ceux-ci n'ont débouché sur aucune offre.

Une source proche du gardien relativise cette position. Déjà, elle nous fait comprendre qu'à l'instar de Kombouaré, le gardien n'est guère satisfait de la tournure prise par le mercato nantais. Et, surtout, qu'il reste ouvert aux propositions, n'ayant pas renoncé à un départ. Mais Lafont ne veut pas partir pour partir. Il a des attentes élevées (projet ambitieux, place de titulaire) et n'accepterait de partir que dans le cas où celles-ci seraient remplies. Comme l'explique L'Equipe, une telle offre ne s'est pas encore présentée. Mais contrairement à ce qu'écrit le quotidien sportif, le gardien des Canaris ne désespère pas d'en recevoir une d'ici le 1er septembre.

