FC Nantes – INFO BUT! Mercato : les deux pistes les plus chaudes pour Alban Lafont

Parmi les très rares satisfactions au FC Nantes cette saison, on trouve Alban Lafont. Le gardien de but de 22 ans est souvent décisif et même si les Canaris ont déjà encaissé 39 buts, soit la 5e plus mauvaise défense de L1, ils peuvent remercier l'ancien Toulousain pour ses nombreux arrêts. La question de son avenir se pose forcément à l'heure actuelle étant donné que son prêt de deux ans prendra fin en juin. Il retournera alors à la Fiorentina, où il est sous contrat jusqu'en 2024, mais il est probable qu'il n'y fera qu'un bref arrêt.

Un proche du joueur nous a confié que Waldemar Kita lui avait dit il y a quinze jours qu'il souhaitait le conserver. Des pourparlers pourraient donc bientôt être entamés dans les semaines à venir, même si l'avenir incertain du FC Nantes en Ligue 1 va forcément avoir un impact sur son recrutement. Et puis, surtout, il y a la volonté d'Alban Lafont, qui souhaiterait évoluer dans un club européen.

Cette même source nous a assuré qu'il existait des contacts avec des clubs anglais, allemands, italiens et français. Au départ, la préférence du gardien allait à la Premier League, ce qui explique que son entourage se soit rapproché du cabinet d'avocats représentant Allan Saint-Maximin (Newcastle). Mais entre le Brexit et la troisième vague de Covid-19 qui frappe durement le royaume, l'idée de traverser la Manche pourrait être mise en sommeil.

Alban Lafont pourrait donc rester en Ligue 1, où l'un des meilleurs clubs français chercherait un remplaçant à un titulaire vieillissant. Ce pourrait être l'Olympique de Marseille, où Steve Mandanda va sur ses 35 ans. Quand il a été demandé à notre source si le gardien aimait les ambiances explosives au centre d'entraînement, elle s'est contentée de rigoler, sans infirmer la piste phocéenne…

