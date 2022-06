FC Nantes : Kita torpille le Mercato malgré ses belles promesses !

Zapping But! Football Club FC Nantes, OL - INFO BUT! : Newcastle persiste à Lyon et s'invite aussi à Nantes

Après sa victoire en Coupe de France, le FC Nantes va retrouver l’Europe la saison prochaine et jouer la Ligue Europa. Pour l’occasion, les Canaris vont devoir scruter toutes les opportunités sur le marché afin de dénicher les bons coups. Le nom de Youssouf M’Changama, le capitaine de Guingamp, était évoqué à Nantes mais il s'est engagé hier à l'AJ Auxerre.

Le dossier M'Changama plombé par Kita ?

Un dossier plombé par un désaccord entre l’entraîneur du FC Nantes et Waldemar Kita, ou par celle entre le président et Franck Kita, son fils directeur général du club ? « La mésentente entre le père et le fils va encore nous faire un joli mercato. On en parlait dimanche soir, on est en plein dedans », a réagi Emmanuel Merceron, souvent bien renseigné sur l’actualité des Canaris. À voir tout de même si les hommes forts nantais sauront s’entendre sur des profils lors du mercato.

La mésentente entre le père et le fils va encore nous faire un joli mercato. On en parlait dans le space de dimanche soir, on est plein dedans. #FCNantes 🤣🤣🤣 https://t.co/p2JQd3nEup — Emmanuel Merceron 🇫🇷🚴🏻‍♂️⚽️ (@ManuMerceron) June 14, 2022

Adrien Deschepper

Rédacteur