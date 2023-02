FC Nantes : Kombouaré aurait tranché, deux recrues hivernales privées du choc face à la Juve ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Les 16 et 23 février prochain, le FC Nantes joue sa double confrontation la plus excitante de la saison en barrages de la Ligue Europa face à la Juventus Turin, reversé de la Ligue des Champions. Si ce choc européen a servi d'argument de vente pour recruter sur ce Mercato d'hiver, Antoine Kombouaré va devoir faire des choix difficiles puisque seul trois de ses cinq renforts pourront disputer cette rencontre de gala.

En effet, les règlements de l'UEFA sont très clairs en matière de recrutement entre la phase de groupes et les tours finaux de la compétition. Avant chaque double confrontations, même s'il laisse filer plusieurs joueurs (ce qui est le cas de Nantes où Fabio, Dennis Appiah et Kader Bamba sont partis notamment), il ne peut coucher que trois nouveaux noms.

João Victor et Hadjam absents de la liste européenne ?

Si l'en en croit L'Equipe, le choix est déjà quasiment fait. En plus de Fabien Centonze, arrivé en octobre en qualité de joker médical, Antoine Kombouaré va inscrire ses deux joueurs les plus expérimentés : Andy Delort et Florent Mollet.

Pour le défenseur prêté par le Benfica, João Victor, il ne devrait donc pas y avoir d'Europe... Tout comme pour l'ancien du Paris FC Jaouden Hadjam. Après, il peut y avoir une blessure d'un des joueurs prévus pour rattraper les deux « réservistes ».