FC Nantes : Kombouaré balaye une rumeur qui a pollué la fin du Mercato

Il y avait un peu d’animation hier au FC Nantes. En marge de la présentation officielle de Willem Geubbels, Antoine Kombouaré a pris la parole pour dévoiler ses ambitions cette saison. « Rien n’a changé, a-t-il affirmé. On a toujours les mêmes objectifs : acquérir les points pour le maintien le plus rapidement possible et on verra par la suite. L’idée c’est aussi de placer le club le plus haut possible mais ça passera après un maintien. Quand on a vécu une saison comme celle de l’année dernière, il faut faire preuve d’humilité avant tout. »

Relancé sur le mercato, le coach du FC Nantes a encore dit tout le mal qu’il en pensait. « On (les entraîneurs) est tous d'accord pour dire que le mercato est trop long, a-t-il affirmé. On se parle et finalement, c'est même un désastre pour les clubs. C'est une période qu'on n'aime pas parce qu'on travaille mais à n'importe quel moment, les joueurs peuvent partir. Ça perturbe. Mais on fait avec. Il y a un règlement qui est mis en place et c'est comme ça. Notre combat, c'est construire une équipe, gagner des matches. À chaque mercato on a soulevé le problème. Mais il y a des gens qui sont là pour prendre des décisions. »

Aussi, l’entraîneur des Canaris en a profité pour balayer une rumeur qui a pollué la dernière ligne droite du mercato du FC Nantes : sa soi-disant envie d’un nouveau stoppeur. « Non. Qui a parlé d'un défenseur central ? Je n'ai jamais évoqué cela, a-t-il pesté. Aujourd'hui, j'ai un groupe à ma disposition et j'en suis content. Maintenant, on se met à travailler tous ensemble. » Voilà qui est clair.

