FC Nantes : Kombouaré donne des nouvelles rassurantes au sujet du Mercato

FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Antoine Kombouaré ne peut qu’être fier. Après deux matches de Ligue 1, le FC Nantes pointe à un 5e place inespérée avec un nul et une victoire au compteur (4 points). Dimanche, il faudra capitaliser au Roazhon Park contre le Stade Rennais (17h) à l’heure où Randal Kolo Muani pourrait manquer à l’appel à cause d’une blessure à un mollet.

Pour l’heure, le coach du FC Nantes ne sait pas s’il pourra compter sur son attaquant fétiche. Seule certitude, le Kanak a conscience qu’il devra faire, bon an mal an, avec les aléas du mercato pour préparer le derby tant attendu par les supporters. Il garde le sourire.

« Je ne me pose surtout pas de questions, a tranché Kombouaré dans L’Équipe. Ils sont à ma disposition aujourd’hui et on a bien vu leur investissement. Ils ne sont pas perturbés par le mercato, ils l’ont montré sur le terrain et c’est vraiment bien. » L’entraîneur du FC Nantes sait que Kolo Muani reste susceptible de quitter le club d’ici à la fin du mercato (31 août), tout comme Ludovic Blas (23 ans) et peut-être Moses Simon (26 ans).

🗣 Antoine Kombouaré : "Nous sommes satisfaits de notre entame de saison, mais il faut rester humble et continuer à travailler." pic.twitter.com/vtx7WA5DuN — FC Nantes (@FCNantes) August 17, 2021