FC Nantes : Kombouaré reste calme mais le vestiaire s'inquiète de la fin du Mercato

Alors que le Mercato s'emballe un peu partout et pourrait avoir des répercussions sur son effectif au FC Nantes, Antoine Kombouaré reste étonnemment calme. Pas forcément opposé à voir partir ses lofteurs, le Kanak serait sans doute plus dérangé à l'idée de perdre un Randal Kolo Muani, toujours courtisé par l'Eintracht Francfort.

« On a des problèmes d'argent »

En conférence de presse à l'issue de FCN – OL (0-1), Kombouaré a toutefois tenu à relativiser : «Je ne prédis rien. J’ai pour habitude de constater les choses quand elles viennent. Ma demande ? C’est que le groupe à ma disposition me va très bien. Il est homogène pour faire une belle saison et ne pas se faire peur comme l’an passé. Mais je suis prêt à accepter tout ce qu’il peut se passer. On a des problèmes d’argent, le foot est en crise. Et je peux le comprendre ».

Un discours qui tranche avec celui de certains de ses cadres comme Andrei Girotto, dont les mots ont également été rapportés par Ouest-France et L'Equipe : « On a déjà un effectif très réduit. On a besoin de tout le monde. C'est vrai que nos attaquants sont plus visés, alors j'espère qu'ils resteront nous aider cette saison. On a déjà du mal à marquer... »