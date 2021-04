FC Nantes, OM - Mercato : la mise au point du clan Lafont sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

ll y a quelques jours, RMC Sport avait annoncé qu'Alban Lafont aurait signifié à ses dirigeants sa volonté de ne pas rester au FC Nantes à l'issue de la saison. A la suite de cette annonce sur l'avenir du gardien français, son clan a tenu à apporter quelques précisions.

"Alban est lié au FC Nantes jusqu’au 30 juin 2021, date d’échéance de son prêt. Il a rencontré les dirigeants du club et leur a fait savoir que, pour la suite de sa carrière, il souhaite aller dans un club à dimension européenne, disputer des échéances continentales. Mais avant toute chose, il est surtout concentré tout d’abord sur un seul et unique objectif : faire tout son possible pour assurer le maintien en Ligue 1 du FC Nantes : pour le club, ses supporters, et tous ses salariés. Depuis ses débuts chez les professionnels, il n’a jamais connu de descente en Ligue 2. Si cela devait arriver, ce serait un échec immense pour lui-même. Alban a connu le maintien avec Toulouse, acquis de haute lutte à la toute dernière journée. Il sait ce qu’un maintien peut représenter pour tout un club et veut laisser les Canaris là où ils doivent être : dans l’élite", a confié l'entourage de Lafont à Foot Mercato.