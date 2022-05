FC Nantes : Lafont vend la mèche pour l'avenir de Kombouaré et fait une annonce sur le sien

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Le match face à l'ASSE

"Il reste encore un dernier match et on va le jouer à fond pour bien terminer devant nos supporters, pour que la fête soit totale. En plus, on n'a pas envie de fausser les résultats de cette dernière journée de Ligue 1."

Le brassard de capitaine

"Le brassard m'a aidé, m'a donné de la confiance, de l'importance dans l'équipe et ça me permet de m'améliorer, d'être performant. Je pense que je réalise ma meilleure saison depuis que je suis professionnel."

Son avenir et celui de Kombouaré

"Antoine Kombouaré nous a annoncé ce matin qu'il allait rester. Ça va jouer dans mon choix. Je vais en discuter avec le coach, le président et mon entourage. On verra ce qui est le mieux pour moi."

Toujours sur Kombouaré

"C'est un papa pour nous. Il nous apporte beaucoup, on le craint un peu, il nous gronde un peu aussi quand il faut. Ce qu'il fait en ce moment, c'est juste énorme."

🎙 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘́𝗥𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘



⚽️ Avec 𝙲𝚘𝚊𝚌𝚑 𝙺𝚘𝚖𝚋𝚘𝚞𝚊𝚛𝚎́

⌚️ Aujourd'hui, à 𝟷𝟸𝙷𝟷𝟻

🖥 En direct, sur notre chaîne 𝚈𝚘𝚞𝚃𝚞𝚋𝚎#FCNASSE — FC Nantes (@FCNantes) May 19, 2022

Pour résumer Avant Antoine Kombouaré, c'est Alban Lafont qui s'est présenté ce jeudi en conférence de presse à deux jours de la réception de l'AS Saint-Etienne, pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur