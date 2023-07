FC Nantes : le mercato n'avance pas, Aristouy positive

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

La rentrée des classes a déjà eu lieu au FC Nantes. Toujours en Ligue 1 et avec le même entraîneur, Pierre Aristouy. Ce dernier, qui a assuré la mission maintien la saison passée, repart donc avec un groupe déjà amputé de Ludovic Blas, transféré comme vous le savez au Stade Rennais, et qui ne compte toujours pas sur les internationaux de l'équipe première, qui reprendront lundi prochain.

"Pas une problématique"

Et ce ne sont pas les recrues qui permettent au technicien des Canaris d'y voir plus clair. Car il n'y en a pas. Mais comme Aristouy l'indique dans l'Equipe, cela ne le préoccupe pas trop. Du moins pas encore.

"Pour l'instant, ce n'est pas une problématique, au contraire. Ça permet d'intégrer et de désacraliser l'histoire pour les plus jeunes. Après, c'est évident que pour travailler les automatismes, un groupe au complet ne sera pas de trop. Mais là, on est dans une reprise, avec de la réathlétisation et de la sensibilisation aux principes de jeu. Ça va venir crescendo."

