FC Nantes : le message cinglant de Kita sur la fin du Mercato

Antoine Kombouaré a passé une bonne partie de sa semaine à se désintéresser du mercato pour se concentrer sur la réception de l’OL à la Beaujoire en ouverture de la 4e journée de L1 (21h). En agissant de la sorte, l'entraîneur du FC Nantes a simplement réagi en fonction de l’annonce entendue en interne de ses dirigeants : la dernière ligne droite sera calme.

« Comme tous les ans à la même époque, la direction du FC Nantes laisse entendre qu'il ne pourrait plus rien se passer niveau départ et arrivée d'ici la fin du mercato, a révélé Emmanuel Merceron sur Twitter. Je n'y crois pas. Je vois toujours Randal Kolo Muani partir et un offensif arriver. »

Bien informé sur les coulisses du FC Nantes, l’insider s’est penché sur les autres possibles départs d’ici au 31 août à minuit. « Il y a aussi les problèmes Touré, Bamba, Augustin, Ndilu à régler, a-t-il égrené. Vont ils trouver un prêt avec option d’achat d'ici une semaine ? Zéro offre à cette heure, mais optimisme en interne pour en sortir un ou deux. »

