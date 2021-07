FC Nantes : le message fort de Kombouaré sur le Mercato des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Grâce à un doublé de Renaud Emond (5e, 61e) et un but de Roli Pereira de Sa (25e), le FC Nantes a dominé ce samedi le Stade Brestois (3-1) pour son quatrième match de préparation. Après la rencontre, l’entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a fait le point sur le mercato estival du FCN, confiant qu’il aura besoin d’autres attaquants pour constituer son effectif.

"Vous attendez des recrues ? J’espère… Enfin des recrues ou des retours, car on n’a pas Kalifa Coulibaly ni Randal Kolo Muani. Si vous regardez l’effectif que l’on a, on a un seul attaquant. C’est Renaud Emond. J’ai utilisé Marcus Coco, j’ai mis à côté Roli Pereira de Sa et en deuxième mi-temps le petit Gor Manvelyan. Renaud Emond est le seul attaquant spécifique que l’on ait. C’est bien, il profite des opportunités qu’il a pour nous montrer qu’il faudra compter sur lui cette saison", a déclaré le Kanak devant la presse.