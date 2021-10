FC Nantes : le nouveau buteur des Canaris sort de l'ombre

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Déjà auteur de deux buts sur coups de pied arrêtés depuis le début de saison, Andrei Girotto est une nouvelle arme offensive pour le FC Nantes. Sur le site officiel des Canaris, le Brésilien a reconnu qu'il avait beaucoup travaillé, notamment dans les déplacements, pour arriver à ce genre de résultats.

« Sur un corner, il faut se débarrasser de son adversaire direct en changeant de direction. Ça a payé et c'est tant mieux ! Je pense qu'il faut aussi être dans le bon timing avec le frappeur et bien lancer son appel. On travaille ça. Dimanche, avec Wylan (Cyprien), ça a fonctionné », a-t-il affirmé sans détour.

Le FC Nantes aura bien besoin d'un Girotto au top de sa forme pour le périlleux déplacement des Canaris dimanche au Matmut Atlantique contre les Girondins de Bordeaux (15h).

« Sur un coup de pied arrêté, tout peut se débloquer »

Avec sept buts sur 15 inscrits sur phases arrêtées, le FC Nantes s'est doté d'un nouvel atout pour faire sauter les verroux. Comme beaucoup, Andrei Girotto a conscience qu'il s'agissait d'une nécessité pour poursuivre le redressement du FCN : « Parfois, les deux équipes peuvent avoir du mal à se procurer des situations et sur un coup de pied arrêté, tout peut se débloquer. Il faut être bien concentré que ce soit dans notre surface ou dans celle de l'adversaire car ces zones sont décisives ».

Appliqué comme rarement et drivé par un Antoine Kombouaré qui ne laisse rien passer, le FC Nantes s'affiche déjà dans la première moitié de tableau après 9 journées. Un vrai soulagement quand on sait d'où partent les Canaris après une saison galère.