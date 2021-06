FC Nantes : le projet de rachat avec Landreau avance, une annonce forte vendredi ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Même quand la fin de la saison est sifflée, la quiétude ne revient pas au FC Nantes. Dimanche, les Canaris ont validé leur maintien en L1 mais certains salariés du club ont été victimes d’agressions de supporters malveillants. Ces remous autour du FC Nantes ne semblent pas avoir fait changer Waldemar Kita d’avis pour une éventuelle vente.

« Monsieur Kita ne va pas et ne veut pas vendre le club ! Il est propriétaire de son club et il ne veut pas le vendre », a fait savoir Mogi Bayat dans Ouest France. Pourtant, le projet piloté par Mickaël Landreau avancerait en coulisses... au point de sortir du silence en fin de semaine !

« Vendredi, Philippe Plantive et peut-être Mickaël Landreau vont inviter les médias pour expliquer où en est le dossier, croit savoir 20 Minutes. Une société commerciale regroupant différentes entreprises locales serait sur le point d’être créée. Objectif de la conférence de presse de fin de semaine : médiatiser cet élan économique local à la surface financière forcément bien insuffisante pour attirer un très gros investisseur pouvant rassembler assez de fonds pour racheter le FC Nantes. »

Et, maintenant, on fait quoi? #Kita (des précisions sur la soirée de dimanche, une projection sur le sportif, du nouveau en fin de semaine sur un éventuel projet de rachat etc.) #FCNantes @20Minutes #Louza #KoloMuani #Blas #Kombouaré #Landreau https://t.co/hpMfBWw9Ja