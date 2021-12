FC Nantes : les Canaris lancés dans un Mercato interne pour janvier

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Besoins : les postes « sensibles » réglés en interne ?

Avec les départs à la CAN d'au moins quatre de ses joueurs (Traoré, Simon, Castelletto, Coulibaly), Antoine Kombouaré aurait besoin de quelques renforts à des postes-clés. Il y a quelques semaines, le Kanak envisageait le recrutement d'un latéral gauche et d'un attaquant. Plus maintenant comme il l'a laissé entendre en conférence de presse avant Saint-Etienne. Désormais, Kombouaré peut compter sur la révélation Quentin Merlin à gauche de la défense et le retour en grâce de Willem Geubbels lui offre de nouvelles solutions pour finir la saison sans renfort. « AK » a également entre-ouvert la porte à Jean-Kévin Augustin, dans de bonnes dispositions avec la réserve.

Moyens : aucune enveloppe

S'il a cette fois-ci donné toutes les garanties pour passer le cap de la DNCG sans trembler et sans mesure restrictive, Waldemar Kita n'a présenté aucune enveloppe Mercato au gendarme financier français. Si une arrivée intervient, ce sera sous la forme d'un prêt ou d'un joueur libre. Nantes regarde le marché au cas où mais l'idée est de fermer la porte d'un départ aux cadres les plus convoités (Lafont, Chirivella, Simon, Blas) et de finir la saison avec l'effectif actuel. Pour un Ludovic Blas, Nantes réclame en effet 20 M€ à Lille. Dissuasif.

Le dossier-clé : Randal Kolo Muani

« C'est ma dernière saison à Nantes ». Il y a quelques jours, au micro de Prime Vidéo, « RKM » a mis fin au faux suspense le concernant. Pour la direction des Canaris, il s'agit bien évidemment d'un cas à part cette hiver. Si l'international Espoirs souhaite aller au bout de son contrat et partir libre en juin, la direction ligérienne ne serait quant à elle pas contre l'idée d'empocher un petit chèque dès janvier pour ne pas tout perdre. Il faudra donc suivre ce dossier de près puisque Kolo Muani est le seul joueur majeur de l'effectif d'Antoine Kombouaré à ne pas avoir besoin d'une « offre pharaonique » pour partir.

Les pistes du Mercato : Peter Olayinka (Slavia Prague), Aziz Ouattara (Hammarby), Kerem Akturkoglu (Galatasaray).