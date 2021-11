FC Nantes : les Canaris ont fait signer un attaquant prometteur en réponse à Kombouaré

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Si les propos d'Antoine Kombouaré sur les jeunes du club « assez loin du niveau » pour jouer en Ligue 1 ont mis le feu au FC Nantes, cela a aussi eu le mérite de réveiller le club sur certains dossiers sensibles. Pour ne pas laisser filer certaines pépites après la sortie du Kanak, la direction s'est activée.

Selon Ouest-France, elle a même déjà fait mouche avec le prometteur Joe-Loïc Affamah (19 ans), qui a signé par anticipation un contrat de trois ans qui prendra effet en juillet prochain et le liera au FCN jusqu'en juin 2025.

Affamah a signé jusqu'en 2025

Après Quentin Merlin, auteur d'une belle entrée au Parc, et Gor Manvelyan, l'attaquant est le troisième joueur de sa génération à passer professionnel en attendant la pépite Mohamed Achi. Affamah est récompensé de ses performances remarquées en réserve.

« Sur un terrain, ce n’est pas le joueur qu’on voit le plus, mais c’est celui qui est important pour l’équipe. Il est toujours en mouvement, libère des espaces pour lui et pour les autres, et ça, c’est une denrée rare », explique le directeur du centre Samuel Fenillat sur ce profil atypique, auteur de trois buts avec l'équipe de National 2 cette saison.