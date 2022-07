LOSC, FC Nantes - Mercato : les Dogues accélèrent sur Blas

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

La nouvelle cible de Paulo Fonseca est connue et elle ne va pas plaire aux Nantais. D'après les informations de Fabrizio Romano, le LOSC fonce sur Ludovic Blas, la nouvelle priorité du recrutement du technicien portugais. Alors que Lille va perdre Renato Sanches, les bénéfices de la vente du portugais pourraient aussitôt être réinjectés pour recruter la pépite du FC Nantes.

Nice est aussi sur le dossier

Certains observateurs, comme Emmanuel Merceron, ont réagi avec incompréhension quant aux pourparlers qui se dessinent avec les Dogues. En effet, les discussions sont avancées avec le club nordiste, alors que l'OGC Nice a également fait part de son intérêt, avec un projet pourtant plus alléchant pour le joueur et un budget plus important pour financer le mouvement.

Affaire à suivre....