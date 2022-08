FC Nantes, LOSC - Mercato : Kombouaré se sert de Blas pour coller un nouveau tacle à Kita

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Ludovic Blas va rester au FC Nantes et même prolonger son contrat. Une issue totalement lunaire après un feuilleton qui aura agité le mercato estival des Canaris mais aussi du LOSC, qui avait ciblé le milieu offensif de 24 ans ces dernières semaines pour renforcer son effectif.

« J’avais besoin de réponses pour continuer l’aventure, tout simplement, a-t-il reconnu après la victoire contre le Toulouse FC hier (3-1). On ne va pas se mentir, ici on est bien, il y a la Coupe d’Europe et tout. Il fallait juste me dire oui ou non. Il (le président) m’a dit non, il m’a dit pourquoi, maintenant tout est carré. »

Si Antoine Kombouaré a retrouvé le vrai Blas, transfiguré par rapport à son début de saison irrégulier, le coach du FC Nantes ne nage toujours pas dans l’amour fou avec Waldemar Kita, trop tardif à se positionner à son goût. « Sa situation est réglée, aujourd’hui il est chez nous, c’est arrivé parce qu’on a très mal géré son cas, a-t-il rappelé. Enfin, son président a dit ce qu’il avait à dire, Ludo est content de rester. Moi je n’ai qu’un avis sportif. Avec Ludo, on est plus forts. »