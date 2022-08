FC Nantes, LOSC – Mercato : Ludovic Blas aurait déjà dit oui aux Dogues !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

L'information a été révélée par L'Equipe hier matin et confirmée par Télé Nantes. Si on est aujourd'hui très loin d'un accord entre le FC Nantes et le LOSC pour Ludovic Blas (24 ans), l'ancien Guingampais a, de son côté, clairement affiché sa préférence... Et elle va vers un transfert dans le Nord de la France.

Blas, un salaire moyen chez les Canaris...

Le natif de Colombes serait même déjà d'accord sur les contours de son futur contrat, avec « une jolie bascule financière », selon les termes employés par le quotidien sportif. Il reste néanmoins le plus difficile sur le dossier : trouver un terrain d'entente financier avec Nantes, qui réclame 20 M€ pour lâcher son maître à jouer, sous contrat jusqu'en juin 2024. Une somme que Lille juge aujourd'hui trop élevée même si la vente annoncée d'Amadou Onana à Everton pour 40 M€ peut donner aux Dogues les moyens de leur priorité.

Rappelons que chez les Canaris, Ludovic Blas ne touche « que » 80 000€ brut par mois. Très loin des deux joueurs les mieux payés du vestiaire qu'étaient Moses Simon (150 000€ brut par mois) et Alban Lafont (140 000€ brut par mois) avant l'arrivée de Moussa Sissoko cet été.