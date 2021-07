FC Nantes, LOSC - Mercato : Maignan rejoint par un attaquant des Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Annoncé en France (ASSE, OL, LOSC), en Allemagne (Francfort, RB Leipzig) et en Angleterre (Southampton, Watford) depuis le début du mercato estival, l'attaquant du FC Nantes, Randal Kolo Muani, à qui il ne reste plus qu'une année de contrat, n'en finit plus d'attirer les convoitises.

Et un cador de Serie A aurait fait son apparition dans ce dossier. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'AC Milan, qui a déjà recruté Mike Maignan et Olivier Giroud cet été, penserait à Randal Kolo Muani pour renforcer son attaque. Reste désormais aux dirigeants rossonneri de convaincre le président des Canaris, Waldemar Kita.

En Italie, on estime que RKM, qui vient de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec l'équipe de France, a une valeur marchande comprise entre 5 et 10 millions d'euros.

