Pendant toute la première partie de saison, les médias italiens se sont régulièrement demandés ce que devenait Yacine Adli. Recruté à l'été 2021 par l'AC Milan, le milieu de terrain de 22 ans avait été laissé en prêt aux Girondins de Bordeaux en 2021-22 avant de participer à la préparation estivale des champions d'Italie... et de disparaître de la circulation ! Une seule titularisation d'août à novembre et seulement 114 minutes de jeu : c'est peu dire que Stefano Pioli ne comptait pas sur lui !

La direction milanaise a donc pris la décision de le prêter pour la deuxième partie de saison, d'après La Gazzetta dello Sport. L'idéal serait qu'Adli reste en Serie A pour s'acclimater à son nouveau championnat mais les Rossoneri ne diront pas non à un club français. Le FC Nantes, le LOSC et toutes les équipes françaises ambitieuses ont donc une belle carte à jouer avec un international Espoirs français à coût zéro (ou presque) !

