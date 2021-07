FC Nantes, LOSC, OL, ASSE - Mercato : Kolo Muani a enfin tranché, son avenir se décante

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le nom de Randal Kolo Muani (22 ans) revient comme un boomerang au mercato. Cet été, plusieurs clubs de standing le suivent de très près : l’ASSE, l’OL, le LOSC mais aussi Francfort, le RB Leipzig et Southampton (après Watford). Justement, l’intérêt des Saints a quelque peu été contrarié ces derniers temps par l’irruption d’intermédiaires pas forcément prévus au départ de l’opération.

« Le frère de Randal Kolo Muani tente actuellement de s’immiscer dans les négociations en disant aux agents déjà en place qu’il veut 80% de leurs 20% de commissions, a récemment affirmé Romain Molina. Au total, ce sont neuf différents agents ou membres de la famille qui ont tenté une incursion dans les négociations récemment avec Southampton. »

Kolo Muani, lui, sait exactement où il veut évoluer la saison prochaine : Francfort. « Oui et le joueur veut absolument aller là-bas, confirme David Phelippeau sur Twitter. La seule offre de Francfort (un peu moins de 5) date de l’hiver dernier… nouvelle offre serait effectivement imminente (je mets une petite pièce sur 6-7 avec % à la revente forcément). » Aux dernières nouvelles, Kolo Muani et Francfort se seraient déjà mis d'accord. Pas le FC Nantes et le club allemand.

