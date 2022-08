FC Nantes, LOSC, OL - Mercato : Kolo Muani décidé à attirer un autre Canari à Francfort ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Au cours de cette saison 2021-22 qui restera historique pour le FC Nantes compte tenu de son redressement sportif conclu par un premier trophée et une première qualification européenne depuis deux décennies, on gardera en mémoire l'émergence de Quentin Merlin au plus haut niveau. L'ancien ailier a été repositionné par Antoine Kombouaré dans un rôle de piston gauche qui lui va à ravir. Et qui a attiré le regard de plusieurs clubs.

Selon l'insider Emmanuel Merceron, l'Eintracht Francfort, l'OL et le LOSC sont sur les rangs pour recruter Merlin l'été prochain. Les Allemands, qui viennent de réussir un gros coup en recrutant un Randal Kolo Muani en fin de contrat chez les Canaris, devront cette fois payer une indemnité. En effet, le jeune joueur vient de prolonger son contrat jusqu'en 2026 avec la Maison Jaune.