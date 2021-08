FC Nantes, LOSC, OL – Mercato : Randal Kolo Muani a pris une décision ferme pour son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

En interview dans L'Equipe ce mercredi matin, Randal Kolo Muani (22 ans) s'est montré très clair pour la suite de son aventure au FC Nantes. Bien qu'en fin de contrat en juin 2022, la révélation de la saison 2020-21 des Canaris n'entend pas partir à tout prix. Au contraire même : « Je sais que je vais faire la saison avec Nantes », a-t-il glissé.

« Je ne suis pas encore parti »

Concernant une éventuelle prolongation pour ne pas que le FCN soit perdant économiquement, Kolo Muani est beaucoup plus évasif : « Le président ? Il connaît ma famille, il connaît mes agents. Ce n'est pas spécialement dans un coin de ma tête, je ne m'occupe que du terrain. Le reste, ce sont mes agents et ma famille qui s'en occupent. Je dis que je ne suis pas encore parti, que je suis à Nantes pour l'instant, c'est tout ce que je dis ».

Assurant être « très bien » sur les bords de l'Erdre, « RKM » - qui a repris l'entraînement lundi après son passage aux JO et vise de mettre plus de buts que l'an passé (10) – se dit apte pour le choc de reprise de Ligue 1 face à Monaco vendredi : « Je suis prêt. Après, c'est le coach qui fera son équipe, je me mets à disposition ». Message passé.