PSG, FC Nantes, LOSC - Mercato : les trois clubs lancés sur le même goleador ?

PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

Il suffit parfois d'un tweet pour affoler le marché. Notamment lorsqu'ils proviennent de suiveurs bien informés du mercato ou de médias réputés sur le marché des transferts. Cette fois, l'information est donnée par le quotidien portugais, OJogo, et tendrait à prouver que l'attaquant iranien de Porto, Mehdi Taremi, n'a aucun souci à se faire pour son avenir.

L'Iranien, qui a marqué 17 buts cette saison et délivré 7 passes décisives, serait dans le collimateur de bon nombre de clubs européens. Outre Manchester United, et même Tottenham, le PSG, le FC Nantes et le LOSC auraient ainsi décidé d'envoyer des scouts pour superviser le joueur lors du prochain match de Porto.

